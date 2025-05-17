Рекордные просрочки: вот почему россияне погрязли в кредитках

С начала 2025 года свыше 2,35 миллиона человек, у которых есть кредитные карты, вышли за рамки беспроцентного периода в 30 дней в России.
К концу июня количество россиян с просрочками по кредиткам может быть больше 3,8 миллиона. Это станет историческим максимумом для страны.
По мнению экспертов, это следствие кредитного бума прошлых лет, увеличения числа молодых людей среди владельцев кредиток, а также роста долговой нагрузки россиян, пишет Forbes.
Креди́тная ка́рта (разг. креди́тка) — банковская платёжная карта, предназначенная для совершения операций.
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