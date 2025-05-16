Мошенники атакуют детей: один неверный шаг — и вся жизнь под контролем

2:01 Your browser does not support the audio element. Общество

В последнее время в России зафиксирована новая волна мошенничества, направленная на ничего не подозревающих школьников.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Человек с телефоном

Злоумышленники используют хитрую схему обмана, выдавая себя за сотрудников образовательных учреждений. Об этом предупреждает Telegram-канал управления МВД по борьбе с киберпреступностью.

По данным ведомства, мошенники действуют по простому, но эффективному сценарию. Они звонят подросткам, представляясь работниками школы, и просят подтвердить номер телефона якобы для зачисления оценок в электронный журнал.

Однако настоящий замысел аферистов куда коварнее: вместо номера телефона они требуют сообщить код авторизации с портала "Госуслуги". Как только школьник раскрывает эту информацию, мошенники получают доступ к его личным данным, и атака продолжается с новой силой.

В качестве доказательства полицейские опубликовали показательную видеозапись. На ней неизвестный, голосом и манерами имитирующий строгого завуча, настойчиво выспрашивает у подростка код, якобы необходимый для технических целей.

Мальчик, чувствуя неладное, сопротивляется, но мошенник давит на школьника, играя роль озабоченного педагога. Кульминация наступает, когда ребёнок с досадой говорит: мол, каждый день ему звонят новые "завучи" с одним и тем же требованием. Этот диалог ярко демонстрирует: дети уже понимают, что их пытаются обмануть, но не всегда знают, как правильно себя вести.

В МВД спешат успокоить граждан и ещё раз напомнить главное правило цифровой безопасности: никогда не сообщайте одноразовые коды, пришедшие в SMS, по телефону. Ни под каким предлогом. Ни "работникам школы", ни "сотрудникам банка", ни якобы "родителям". Эти коды — прямой ключ к вашему виртуальному "я", а значит, к деньгам, данным и даже возможной онлайн-блокаде.

Уточнения

Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере внутренних дел.

