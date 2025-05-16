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Ваши деньги уплывают в Сеть: топ-способ мошенничества первого квартала 2025

2:14
Общество

В первом квартале 2025 года Россия столкнулась с беспрецедентной волной кибермошенничества.

крыса собирает рубли
Фото: Wikimedia Commons by Alexey Krasavin is licensed under Public domain
крыса собирает рубли

По данным Банка России, за три месяца злоумышленникам удалось провернуть почти 297 тысяч мошеннических операций, похитив у граждан в общей сложности около 6,9 миллиарда рублей. Эта цифра практически идентична среднему показателю потерь за предыдущие четыре квартала, что свидетельствует о стабильно высоком уровне киберугроз.

В Центробанке уточнили, что больше всего пострадали владельцы банковских карт: свыше 212 тысяч операций было проведено без согласия клиентов, а сумма украденных средств превысила 1,7 миллиарда рублей. При этом банкам удалось возместить лишь 8,8% от потерянного — это чуть более 150 миллионов рублей. Не намного лучше обстоят дела и с защитой счетов: более 38 тысяч несанкционированных транзакций забрали у россиян свыше 2,9 миллиарда, из которых получилось вернуть всего 8,7%.

Особую тревогу вызывает растущая популярность Системы быстрых платежей (СБП) среди мошенников. Через этот сервис было проведено более 43 тысяч сомнительных операций на сумму свыше 2 миллиардов рублей, но возвращено было лишь 5,3% от похищенного.

Электронные кошельки, считающиеся многими самым безопасным способом хранения средств, напротив, оказались практически непривлекательны для кибермошенников — всего 2 тысячи операций на сумму 31,2 миллиона рублей. Однако и здесь доля возвращённых денег оказалась символической — лишь 0,6%, или около 187 тысяч рублей.

По сути, каждый месяц первого квартала 2025 года мошенники выводили из карманов россиян почти по 2,3 миллиарда рублей, оставляя банки и платёжные системы с ничтожной долей возмещения.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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