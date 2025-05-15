Дачников хотят освободить от налога: вот на кого может распространиться нововведение

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

15 мая в Государственную Думу внесён законопроект о освобождении пенсионеров от уплаты налога на недвижимость, если речь идёт о садовом доме площадью свыше 50 квадратных метров.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грядка

Отмечается, что законопроект предусматривает внесение изменений в статью 407 части второй Налогового кодекса РФ, а именно — добавление в перечень льготируемых объектов "единственного садового дома".

Также сообщается, что налоговая льгота планируется распространить на некоторые другие социально уязвимые категории граждан, что поможет снизить их налоговую нагрузку.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .



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