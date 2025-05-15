Дачников хотят освободить от налога: вот на кого может распространиться нововведение

15 мая в Государственную Думу внесён законопроект о освобождении пенсионеров от уплаты налога на недвижимость, если речь идёт о садовом доме площадью свыше 50 квадратных метров.
Отмечается, что законопроект предусматривает внесение изменений в статью 407 части второй Налогового кодекса РФ, а именно — добавление в перечень льготируемых объектов "единственного садового дома".
Также сообщается, что налоговая льгота планируется распространить на некоторые другие социально уязвимые категории граждан, что поможет снизить их налоговую нагрузку.
Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .
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