Донской государственный технический университет отмечает 95-летие

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14 мая Донскому государственному техническому университету, лидеру в сфере высшего образования юга России, исполнилось 95 лет. В связи с торжественной датой в стенах вуза состоялось заседание ученого совета, в котором приняли участие не только руководство ДГТУ и преподаватели, но и студенты, выпускники, представители власти и различных ведомств, а также почетные гости.

Фото: Управление информационной политики ДГТУ by Новохацкий Никита, фотограф Управления информационной политики ДГТУ ДГТУ

Донской университет славится научной базой, а также высоким уровнем подготовки специалистов. Созданный как Институт сельскохозяйственного машиностроения в 1930 году, за эти годы он превратился в многопрофильный университет, став настоящей кузницей кадров для отечественных предприятий.

В составе вуза много факультетов, институтов, научных школ, есть в том числе гимназия, колледжи и даже центр дошкольного образования. В этом учебном году ДГТУ открыл Институт креативных индустрий под руководством народной артистки РФ Аниты Цой, в учебном заведении молодые люди с творческой жилкой готовы менять существующую реальность, создавая новые решения для рынка развлечений.

Важно, что опорный вуз региона поддерживает как деньгами, так и организационно правительство Ростовской области, за последние два года на поддержку ДГТУ из областного бюджета было выделено более 4 млрд рублей.

На заседании совета Бесарион Месхи вспомнил, что в самом начале на первый курс набрали всего 150 человек, а в преподавательском коллективе было всего 12 человек. Теперь же в стенах ДГТУ обучается более 50 тысяч человек, а в преподавательском составе насчитывается более 4 тысяч сотрудников.

"Сегодня праздник для многотысячного коллектива университета. Студенты, которых мы готовим, востребованы на рынке труда. Это очень важно, потому что жить без цели невозможно. А мы имеем великолепное прошлое, которое имеет продолжение. Почти сто лет прошло, как создали первый комбайн. И сегодня с развитием новых технологий мы уже имеем новый трактор — гибридный, беспилотный. Мы развиваем только те направления, которые востребованы на рынке труда. Наши выпускники работают не только в Ростовской области, к нам приезжают учиться из разных регионов России. Это означает, что ДГТУ востребован, пользуется заслуженным авторитетом", — отметил ректор.

Ректор напомнил, что первый комбайн "Сталинец 1", выпущенный в 1932 году заводом "Ростсельмаш" при участии выпускников института, получил награду на выставке во Франции. И вот спустя почти столетие учеными ДГТУ была представлена разработка беспилотного трактора "ДОНТЕХ", который сможет облегчить труд работников полей, а также способствовать достижению технологического суверенитета страны.

Также на торжественном мероприятии были отмечены заслуги студентов и сотрудников университета и объявлено о присуждении звания "Почетный профессор". Как рассказал один из студентов, ДГТУ дарит много возможностей для развития, причем как для личных перспектив, так и в сфере науки. И учащиеся получают большой опыт в общении с преподавателями и научными работниками. В стенах ДГТУ дают не просто книжные знания, а формируют инженерное мышление, создавая все условия для развития науки и экономики.

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