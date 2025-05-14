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Ребёнок хочет быть блогером? Эти правила помогут родителям сделать это хобби безопасным

1:55
Общество

В современной реальности дети с самого юного возраста проводят время с гаджетами, сидят в соцсетях, занимаются блогерством. Но безопасно ли все это? О том, какие опасности грозят детям в интернете, что могут сделать для их защиты родители и педагоги, рассказал руководитель направления по детской онлайн-безопасности в "Лаборатории Касперского" Андрей Сиденко.

Ребёнок за ноутбуком
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Саноцька, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ребёнок за ноутбуком

"Я считаю, детям нужен такой предмет, как информационная безопасность, в котором сосредоточены все аспекты, связанные с цифровой безопасностью. Но не надо забывать, что огромная ответственность в первую очередь лежит на родителях. Только они решают, давать ребенку гаджет или нет, и отвечают за то, какой контент юный пользователь потребляет", — отметил Сиденко.

По его словам, часто дети начинают пользоваться интернетом намного раньше, чем садятся за школьную скамью.

Однако мамы и папы не всегда знают, что ребенок там смотрит, чем интересуется.

"Почему-то родители рассказывают сыну или дочке о том, что нельзя разговаривать с незнакомцами, брать у них что-то, объясняют, как вести себя на улице, а об угрозах в виртуальном мире не говорят. В интернете можно взаимодействовать не только с контентом, но и с другими людьми, а это могут оказаться люди с нехорошими намерениями", — уточнил эксперт.

Он рассказал, что для безопасности ребенка в сети можно хотя бы включить родительский контроль, сообщает tmn. aif.ru.

"Также кроме тщательного отбора контента, которым ребенок будет делиться, ему лучше полностью запретить взаимодействие с незнакомыми людьми. Запретить, например, входящие звонки с незнакомых номеров, сообщения, запросы в друзья. Все действия должны проходить под присмотром взрослого", — заключил эксперт.

Уточнения

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-дневник, дневник в реальном времени (онлайн-дневник)) — веб-сайт, основное содержимое которого — добавляемые пользователем записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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