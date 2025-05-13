Мемы-игрушки стали самыми популярными на маркетплейсах: их создали нейросети

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Среди россиян стало модно покупать мемы-игрушки, созданные нейросетями, с персонажами Бомбардиро Крокодило и Тралалело Тралала.

Фото: commons.wikimedia.org by GAlexandrova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Мягкие игрушки

Не так популярен Шампанзини Бананинни.

В апреле выручка продавцов, которые продают товары с этими мемами, достигла 15,3 млн рублей. Эта цифра в 100 раз превышает показатели марта.

Брейнрот — это забавные фигурки, связанные с интернет-культурой и мемами. Сейчас продажи увеличиваются из-за игрушек по мотивам мемов из южной Европы, например персонаж-мем с бейсбольной битой Тун-тун-тун Сахур.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.



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