Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомойка нажатием кнопки: реально ли воск спасает кузов
Турция вводит строгие меры: пассажирское нарушение с последствиями до $1000 — стоит ли рисковать
Кухня, которой не видно: Энн Хэтэуэй выбрала самый модный дизайн 2025
Как правильно использовать яичную скорлупу в качестве удобрения в саду
Дешево, но не стыдно: эти иномарки неожиданно стали хитами весны
Лосенок в центре города: что делать, если дикое животное заходит в жилые районы
Гибкость на вес золота: что даёт удалённая работа
Клубничная ловушка: блестящий вид и обманчивый аромат – как не стать жертвой нитратной ягоды
Сейсмические волны от штормов: что они могут рассказать о Земле и других планетах

Мемы-игрушки стали самыми популярными на маркетплейсах: их создали нейросети

0:41
Общество

Среди россиян стало модно покупать мемы-игрушки, созданные нейросетями, с персонажами Бомбардиро Крокодило и Тралалело Тралала.

Мягкие игрушки
Фото: commons.wikimedia.org by GAlexandrova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Мягкие игрушки

Не так популярен Шампанзини Бананинни.

В апреле выручка продавцов, которые продают товары с этими мемами, достигла 15,3 млн рублей. Эта цифра в 100 раз превышает показатели марта.

Брейнрот — это забавные фигурки, связанные с интернет-культурой и мемами. Сейчас продажи увеличиваются из-за игрушек по мотивам мемов из южной Европы, например персонаж-мем с бейсбольной битой Тун-тун-тун Сахур.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Туризм
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий Аудио 
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Домашние животные
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка Аудио 
Лицо не стареет — его старят брови: проверь три точки прямо сейчас
Красота и стиль
Лицо не стареет — его старят брови: проверь три точки прямо сейчас Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября
Туризм в СССР: поездка в Сочи — цены, сервис и впечатления Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Бросьте это в лунку — и картошка вырастет как на дрожжах
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Как яичная скорлупа превращает ваши пионы в шедевры природы
Как яичная скорлупа превращает ваши пионы в шедевры природы
Последние материалы
Улетевшая с Эвереста на вертолёте Боня ответила на нападки
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Осторожно, чемерица: как отличить ядовитое растение от черемши и избежать трагедии
Крысы на строительстве АЭС: как грызуны поставили под угрозу проект на миллиарды
Кот сделал самый длинный прыжок в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Маск похвастался танцующим гуманоидом от Tesla
Таксистов пересаживают на отечественные автомобили
Задержан подозреваемый в попытке поджечь дом премьера Стармера
Это не коррозия — это стиль жизни: 12 авто, которые гниют так, будто у них это в прошивке
Мемы-игрушки стали самыми популярными на маркетплейсах: их создали нейросети
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.