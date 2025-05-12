Не жди десять лет: в каких регионах зарплата выше 100 тысяч станет реальностью быстрее

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

В некоторых регионах России каждый второй житель сможет достичь зарплаты выше 100 тысяч рублей в месяц в течение полутора лет. Так считают аналитики.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

Это связано с высокими доходами в добывающих отраслях, и уже сейчас многие работники в этих регионах получают более 100 тысяч рублей ежемесячно.

В среднем по России половина трудоспособного населения сможет выйти на зарплату свыше 100 тыс. рублей примерно через 5 лет, если текущие темпы роста сохранятся.

Однако в четырех регионах для достижения этой отметки потребуется более десяти лет. Отстают Ингушетия, Чечня и Дагестан, где доходы горожан достигнут указанного уровня только через 11-15 лет.

А в Москве половина населения сможет зарабатывать более 100 тыс. рублей в месяц уже через 3 года и 8 месяцев, сообщает KP. RU.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



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