Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Облил водой и думаешь, что чисто? Вот как надо мыть фрукты
Хватит верить мифам! Вот сколько воды вам нужно на самом деле – главный секрет здоровья
Обещала ягоды, а дала колючки: малина, с которой плохо говорили весной
Сон под угрозой: как вернуть себе ночь, если кошка играет по своим правилам
Хочешь, чтобы кепка жила долго? Вот как её стирать, чтобы не остаться с тряпкой в руке
Госдолг США: как 36,8 трлн превратились в 9 млн на душу населения
На манеже — одни и те же: Юрий Лоза раскритиковал артистов в День Победы
Вены и артерии больше не вырезают — теперь их печатают
Домашнее кардио без ошибок: как не выгореть и добиться настоящего результата

Шокирующая правда о таблетках для похудения: сибутрамин угрожает вашему сердцу

1:23
Общество

Многим женщинам хочется верить, что фармакология всесильна и избавиться от лишнего веса всегда можно с помощью чудо-таблеток. Рынок действительно предлагает таблетки для похудения — вот только так ли они безопасны. Денис Борозденко, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии ИФМХ Пироговского университета Минздрава России, отмечает, что в большинство препаратов от ожирения входит сибутрамин, применение которого связано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таблетки

Эксперт отмечает, что задача сибутрамина — снизить аппетит и повысить температуру тела. Однако вместе со снижением жировой массы повышается риск развития различных заболеваний, в том числе гипертонии. Совместное применение сибутрамина с энергетиками и вейпами может серьезно увеличить риск инсульта или инфаркта даже в подростковом возрасте.

Врач напоминает, что причиной ожирения может быть не только неправильное пищевое поведение, но и, например, метаболические эндокринные нарушения. Поэтому для избавления от лишнего веса необходимо посетить эндокринолога для назначения схемы лечения. Если причина ожирения в гиподинамии, то таблетки тем более не помогут, надо просто больше двигаться, отмечает эксперт.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Сейчас читают
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Цветы и растения
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста Аудио 
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Наука и техника
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду Аудио 
За пределами таблицы Менделеева: учёные открыли дверь в бесконечную химию
Наука и техника
За пределами таблицы Менделеева: учёные открыли дверь в бесконечную химию Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер Электричка ЭР2. Легенда пригородных перевозок СССР Дмитрий Плотников
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Последние материалы
Хватит верить мифам! Вот сколько воды вам нужно на самом деле – главный секрет здоровья
Обещала ягоды, а дала колючки: малина, с которой плохо говорили весной
Сон под угрозой: как вернуть себе ночь, если кошка играет по своим правилам
Хочешь, чтобы кепка жила долго? Вот как её стирать, чтобы не остаться с тряпкой в руке
Госдолг США: как 36,8 трлн превратились в 9 млн на душу населения
На манеже — одни и те же: Юрий Лоза раскритиковал артистов в День Победы
Вены и артерии больше не вырезают — теперь их печатают
Домашнее кардио без ошибок: как не выгореть и добиться настоящего результата
Не можешь похудеть после 40? Попробуй этот комплекс для тела и энергии
Сиквел Бэтмена под угрозой? Стало известно, кто сядет в режиссёрское кресло
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.