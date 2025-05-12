Шокирующая правда о таблетках для похудения: сибутрамин угрожает вашему сердцу

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Многим женщинам хочется верить, что фармакология всесильна и избавиться от лишнего веса всегда можно с помощью чудо-таблеток. Рынок действительно предлагает таблетки для похудения — вот только так ли они безопасны. Денис Борозденко, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии ИФМХ Пироговского университета Минздрава России, отмечает, что в большинство препаратов от ожирения входит сибутрамин, применение которого связано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Таблетки

Эксперт отмечает, что задача сибутрамина — снизить аппетит и повысить температуру тела. Однако вместе со снижением жировой массы повышается риск развития различных заболеваний, в том числе гипертонии. Совместное применение сибутрамина с энергетиками и вейпами может серьезно увеличить риск инсульта или инфаркта даже в подростковом возрасте.

Врач напоминает, что причиной ожирения может быть не только неправильное пищевое поведение, но и, например, метаболические эндокринные нарушения. Поэтому для избавления от лишнего веса необходимо посетить эндокринолога для назначения схемы лечения. Если причина ожирения в гиподинамии, то таблетки тем более не помогут, надо просто больше двигаться, отмечает эксперт.

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