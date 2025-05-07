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Россияне ждут мира: вот сколько граждан хотят переговоров по Украине

0:33
Общество

Почти две трети жителей нашей страны ожидают мирных переговоров по конфликту на Украине.

Продвижение подразделений ВС РФ в рамках специальной военной операции. Кадры из Киевской области
Фото: z.mil.ru by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Продвижение подразделений ВС РФ в рамках специальной военной операции. Кадры из Киевской области

По результатам опроса, 61 процент респондентов настаивают на том, что пора начинать вести мирные переговоры. Чаще всего за продолжение проведения специальной военной операции на Украине отдавали свой голос в Москве (46 процентов опрошенных).

А за мир свой выбор делали россияне моложе 40 лет. Чаще мужчин за мирные переговоры выступают женщины.

Уточнения

Ме́тод опро́са — психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении взаимодействия между интервьюером и респондентами (людьми, участвующими в опросе), посредством получения от субъекта ответов на заранее сформулированные вопросы. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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