Россияне ждут мира: вот сколько граждан хотят переговоров по Украине

Почти две трети жителей нашей страны ожидают мирных переговоров по конфликту на Украине.
По результатам опроса, 61 процент респондентов настаивают на том, что пора начинать вести мирные переговоры. Чаще всего за продолжение проведения специальной военной операции на Украине отдавали свой голос в Москве (46 процентов опрошенных).
А за мир свой выбор делали россияне моложе 40 лет. Чаще мужчин за мирные переговоры выступают женщины.
Ме́тод опро́са — психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении взаимодействия между интервьюером и респондентами (людьми, участвующими в опросе), посредством получения от субъекта ответов на заранее сформулированные вопросы.
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