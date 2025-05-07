Ядовитая вода и холера: как перед 9 Мая россиян запугивают фейками в сети

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Жителей России снова запугивают фейками в соцсетях накануне Дня Победы.

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Излив крана

В мессенджерах в разных городах страны активизировались мошенники, которые рассылают по чатам, каналам и сообществам фейки о распространении в России смертельных болезней, ядовитых капсул в питьевой воде и отравленных цианидом подарочных пряников.

Многие граждане, особенно пожилого возраста, верят и охотно делятся подобными новостями среди знакомых. Отсюда и берутся панические настроения.

Как же все таки проверить информацию? Лучше воспользоваться одним звонком — в ведомство, которое, якобы, рассылает такие письма. Там вам и опровергнут эти страшные новости.

Уточнения

Фальши́вые (подде́льные «фе́йковые», ло́жные) но́вости — информационная мистификация или намеренное распространение дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ с целью введения в заблуждение, для того чтобы получить финансовую или политическую выгоду.



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