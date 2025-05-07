Массово увольняют IT-специалистов по всему миру: вот в чем причина

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В мире из 52 тысяч уволенных IT-специалистов — 24,5 тысячи сокращений приходится на апрель этого года.

Фото: Pexels by Sora Shimazaki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хакер

Так, безработица среди работников в IT-сфере в США в апреле опустилась ниже показателей марта.

По мнению экспертов, спад заинтересованности в IT-сфере произошел из-за того, что сотрудники с низкоквалифицированными или устаревшими навыками прекращают искать работу айтишников и переходят в другие сферы деятельности.

Уточнения

Информацио́нные техноло́гии (ИТ, IT (айти́); также информацио́нно-коммуникацио́нные техноло́гии, ИКТ) — процессы, использующие совокупность средств и методов сбора, обработки, накопления и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса, явления, информационного продукта, а также распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов (ФЗ № 149-ФЗ).



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