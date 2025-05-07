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Традиционный автопробег Дорогами памяти: 500 человек почтили подвиг героев к 80-летию Победы

3:58
Общество

7 мая в парке Победы стартовал традиционный автопробег "ОФИЦЕРЫ РОССИИ" — дорогами памяти", приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также в поддержку военнослужащих и добровольцев, выполняющих задачи в ходе СВО.

Автопробег "ОФИЦЕРЫ РОССИИ"
Фото: Пресс-служба Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ"
Автопробег "ОФИЦЕРЫ РОССИИ"

В мероприятии приняли участие Герои Советского Союза и Российской Федерации, дети войны, ветераны Вооруженных сил и боевых действий, в том числе участники СВО, члены семей офицеров. Всего в состав колонны вошло более 150 автомобилей, в мероприятии приняло участие более 500 человек.

Участники автопробега проехали от Поклонной горы в Москве до музейного комплекса памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Маршрут связан с бессмертными подвигами солдат Великой Отечественной войны, которые шли по этим дорогам с боями, освобождая нашу землю от немецко-фашистских захватчиков.

Председатель Президиума Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", Герой России генерал-майор Сергей Липовой: "В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Это главный праздник нашей страны. Наш автопробег "Дорогами памяти" — дань уважения воинам Красной армии, защищавшим Москву от немецко-фашистских полчищ, всем солдатам и офицерам, освободившим нашу Родину и страны Европы от фашизма. Мы благодарим истинных героев, чтим их великий подвиг. Низкий поклон поколению Победителей! Сегодня мы снова боремся с поднявшим голову фашизмом. И мы обязательно победим! Никому не удастся переписать историю Великой Отечественной войны, написанную кровью наших дедов и прадедов, отнять нашу Великую Победу! Во всем мире сегодня проходят акции в поддержку России, возлагаются цветы к памятникам павшим, идут "Бессмертные полки". Граждане всех стран выражают солидарность российскому народу и благодарят Россию за победу над фашизмом, который угрожает всему миру".

Председатель Совета по патриотическому воспитанию Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", Герой России, полковник Александр Головашкин: "День Победы — светлый и самый главный праздник для всего нашего народа. Мы обязаны сохранить память о самой страшной войне, подвиге советских солдат, победивших коричневую чуму, и передать эту память нашим детям и внукам. Автопробег "Дорогами Памяти" — дань памяти и уважения нашим родным и близким, — людям, подарившим нам мир, жизнь и свободу! Накануне дня Великой Победы, любое патриотическое мероприятие, направленное на сохранение памяти о великом подвиге нашего народа, — лишь малая часть того, что мы должны сделать. Я помню ! Я горжусь!"

Депутат Государственной Думы, руководитель фракции "Справедливая Россия- За правду" Сергей Миронов: "Время не стоит на месте. Я хорошо помню, когда 9 мая на улицы выходили тысячи, десятки тысяч фронтовиков, а сегодня в России в живых осталось всего лишь семь тысяч ветеранов той войны. "Уходят" труженики тыла и дети войны. Ещё немного, и мы осиротеем. В живых не останется ни одного современника Великой Отечественной войны, и мы обязательно должны сохранить связь поколений. Мы не дадим переписать историю! Мы не позволим предать забвению вклад советского и российского народа в победу на фашизмом!".

Участники автопробега возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе. Для участников мероприятия были подготовлены традиционный обед и концерт, на котором прозвучали песни военных лет.

Уточнения

Автопробе́г (сокр от автомобильный пробег) — популярное пропагандистское мероприятие в СССР в ранний период индустриализации и начала строительства автомобильных заводов. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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