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Ужасные события, которые нельзя забыть: президентская библиотека оцифровала шокирующие документы о нацистских зверствах

1:05
Общество

В фонд Президентской библиотеки поступили для оцифровки материалы, собранные в рамках федерального проекта "Без срока давности". Документы, с которыми можно ознакомиться на портале библиотеки, передал Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ.

Книга
Фото: commons.wikimedia.org by Creigpat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Книга

Цель проекта — рассказать миру о фактах бесчеловечных злодеяний нацистов в отношении советских граждан в годы Великой отечественной. На портале библиотеки размещены фотографии, электронные копии исторических документов, а также информация о памятниках и мемориалах.

В рамках проекта представлены слайды о Пискарёвском мемориальном кладбище в Петербурге, о местах массовых захоронений мирных жителей, которых расстреляли фашисты. Также можно ознакомиться с документами о концлагерях, в частности, есть информация о самом крупном лагере смерти "Красный", который располагался в Крыму. Опубликованы и документы о трагедии в Ейске, где нацистами были убиты воспитанники детского дома.

 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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