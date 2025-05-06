Как мужчины меняют свои привычки: число желающих уйти в декрет вырастает с каждым годом

Мужчин, которые готовы уйти в отпуск по уходу за ребенком до трех лет, стало больше за последний год, показал опрос сервиса SuperJob.
Также за год почти не изменилось число компаний, где мужчины воспользовались правом на декретный отпуск: 13% — сейчас, 12% — в прошлом году.
Мужчины стали лояльнее относится к перспективе находиться в декретном отпуске. С 63% до 57% сократилось число мужчин, исключающих возможность ухода в декрет. Каждый третий мужчина даже не допускает такую вероятность, а 23% считают такой вариант сомнительным.
28% мужчин готовы уйти в декрет вместо супруги, что на 3 п. п. больше, чем в прошлом году, еще 15% допускают возможность такой ситуации.
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