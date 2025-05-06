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Как мужчины меняют свои привычки: число желающих уйти в декрет вырастает с каждым годом

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Общество

Мужчин, которые готовы уйти в отпуск по уходу за ребенком до трех лет, стало больше за последний год, показал опрос сервиса SuperJob.

Младенец только родился
Фото: flickr.com by Dylan Parker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Младенец только родился

Также за год почти не изменилось число компаний, где мужчины воспользовались правом на декретный отпуск: 13% — сейчас, 12% — в прошлом году.

Мужчины стали лояльнее относится к перспективе находиться в декретном отпуске. С 63% до 57% сократилось число мужчин, исключающих возможность ухода в декрет. Каждый третий мужчина даже не допускает такую вероятность, а 23% считают такой вариант сомнительным.

28% мужчин готовы уйти в декрет вместо супруги, что на 3 п. п. больше, чем в прошлом году, еще 15% допускают возможность такой ситуации.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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