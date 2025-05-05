Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бегают по юристам, чтобы вернуться в Россию: Западные компании начали искать способы войти на рынок РФ
Одна из крупнейших краж криптовалюты за всю историю произошла в США
Шашлык не как у всех: на мангале готовят печенку — и она восхитительна
С виду аппетитные, на деле — угроза: консервы, которые лучше обойти стороной
Золотая сова за 28 млн рублей ждёт своего спасателя: началась новая охота на клад
Огурцы как на ладони: что добавить в лунки для богатого урожая
Добавьте чашку уксуса в стиралку — и избавьтесь от запаха, жёсткости и грязи
Знаменитая тюрьма-музей снова станет местом заключения опасных преступников
Как сделать так, чтобы ванна не стала стрессом: советы, о которых не говорят в зоомагазинах

Тысячи баров могут закрыться в Питере из-за нового закона

Общество

Новые правила продажи алкоголя могут стать причиной закрытия больше чем тысячи клубов и баров в Санкт-Петербурге. Если новый закон все таки примут, то будут введены ограничения на розничную продажу спиртного с 22:00 до 11:00 в местах общепита, которые находятся в жилых домах.

Пивной кран
Фото: commons.wikimedia.org by abruellmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пивной кран

Чтобы получить разрешение торговать алкоголем, владельцам нужно будет выполнить огромный список условий. Например, введение отдельного входа со стороны улицы, установка отдельных туалетов для персонала и клиентов, содержание не менее пяти штатных сотрудников, профессиональная охрана и "тревожная кнопка", пишет РБК.

Кстати, почти 80 процентов баров в Петербурге находятся в жилых домах. Новый закон может повлиять или на закрытие 5 процентов баров города, или заставить закрыться свыше тысячи заведений.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д; разг. Питер, СПб) — второй по численности населения город России.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
7 юбок, которые все будут носить летом 2025 — и ты точно захочешь хотя бы одну
Красота и стиль
7 юбок, которые все будут носить летом 2025 — и ты точно захочешь хотя бы одну Аудио 
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Садоводство, цветоводство
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству Аудио 
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Еда и рецепты
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст
У него язык как гарпун, а молоко течёт сквозь кожу: этот зверь реально существует
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом
Как в 60 лет снова почувствовать себя на 40? Это простое упражнение для пожилых поможет обрести силу и равновесие
Как в 60 лет снова почувствовать себя на 40? Это простое упражнение для пожилых поможет обрести силу и равновесие
Последние материалы
Одна из крупнейших краж криптовалюты за всю историю произошла в США
Огурцы как на ладони: что добавить в лунки для богатого урожая
Добавьте чашку уксуса в стиралку — и избавьтесь от запаха, жёсткости и грязи
Знаменитая тюрьма-музей снова станет местом заключения опасных преступников
Как сделать так, чтобы ванна не стала стрессом: советы, о которых не говорят в зоомагазинах
Мохнатые пастухи: этот талант у собак заложен на генетическом уровне
Подкачал — и поехал дешевле: как простая манипуляция с шинами экономит бензин
Куда ушла ночная жизнь Ибицы? 56% падение интереса туристов
Дмитрий Булыкин раскрыл главную проблему Спартака после зимней паузы — что пошло не так?
Удар или цунами? Астероид 2024 YR4 вызывает опасения у учёных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.