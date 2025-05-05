Тысячи баров могут закрыться в Питере из-за нового закона

Новые правила продажи алкоголя могут стать причиной закрытия больше чем тысячи клубов и баров в Санкт-Петербурге. Если новый закон все таки примут, то будут введены ограничения на розничную продажу спиртного с 22:00 до 11:00 в местах общепита, которые находятся в жилых домах.

Фото: commons.wikimedia.org by abruellmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Пивной кран

Чтобы получить разрешение торговать алкоголем, владельцам нужно будет выполнить огромный список условий. Например, введение отдельного входа со стороны улицы, установка отдельных туалетов для персонала и клиентов, содержание не менее пяти штатных сотрудников, профессиональная охрана и "тревожная кнопка", пишет РБК.

Кстати, почти 80 процентов баров в Петербурге находятся в жилых домах. Новый закон может повлиять или на закрытие 5 процентов баров города, или заставить закрыться свыше тысячи заведений.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д; разг. Питер, СПб) — второй по численности населения город России.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.