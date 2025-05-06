Средняя зарплата в РФ может вырасти: вот сколько будут получать россияне

К 2028 году в России значительно вырастет средняя зарплата на более чем 51%, до 132 940 руб. Такой прогноз сделали в Минэкономразвития.
Кстати, в 2025 году зарплаты увеличатся на 16,8% (до 102,7 тыс. руб.), а темпы роста постепенно замедлятся: в 2026 году — на 11,4% (до 114 420 тыс. руб.), в 2027 году — на 8,3% (до 123 880 руб.), а в 2028 году — на 7,3%, пишет KP. RU.
В прошлом году зарплаты стали больше на 18,3% в годовом выражении до 87 952 руб.
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