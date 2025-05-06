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Средняя зарплата в РФ может вырасти: вот сколько будут получать россияне

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Общество

К 2028 году в России значительно вырастет средняя зарплата на более чем 51%, до 132 940 руб. Такой прогноз сделали в Минэкономразвития.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деньги

Кстати, в 2025 году зарплаты увеличатся на 16,8% (до 102,7 тыс. руб.), а темпы роста постепенно замедлятся: в 2026 году — на 11,4% (до 114 420 тыс. руб.), в 2027 году — на 8,3% (до 123 880 руб.), а в 2028 году — на 7,3%, пишет KP. RU.

В прошлом году зарплаты стали больше на 18,3% в годовом выражении до 87 952 руб.

Уточнения

Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, развития предпринимательской деятельности, государственного и муниципального контроля, защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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