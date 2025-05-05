Коммуналка опять взлетит: что ожидать от тарифов ЖКХ с 1 июля

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут с 1 июля. Индексация коснется стоимости газа, электроэнергии, воды и отопления.

Фото: Wikipedia by Leon Brooks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лампочка на потолке

В среднем стоимость поднимется на 11,9%. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко сказал, что причины этому — износ коммунальной структуры на 40-80% и инфляция.

В разных регионах и даже в различных частях одного региона цена на услуги ЖКХ может быть разной. Где-то она вырастет на 15%, а где-то меньше чем на 11,9%, сообщает KP. RU.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.





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