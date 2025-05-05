Летаргический сон: что скрывается за страхом, который вас не должен пугать

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Страх проснуться в гробу при летаргическом сне — совершенно беспочвенный. Подобные истории — не более чем литературный вымысел, приправленный народными преданиями, уверяет Алексей Решетун, судебно-медицинский эксперт, ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского университета Минздрава РФ.

Фото: Freepik by juicy_fish, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Смерть на ЭКГ

Как уверяет эксперт, летаргического сна не существует, а перед захоронением всегда есть заключение о констатации смерти. Если нет явных признаков гниения, мумификации, то врачи скорой снимают кардиограмму, чтобы убедиться в смерти человека. Врачи скорой помощи заполняют специальный документ, где указывают предполагаемую причину смерти.

В морге труп еще раз осматривают, такая многоступенчатая система практически исключает возможность захоронения условно живого человека, подчеркивает эксперт.

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