Летаргический сон: что скрывается за страхом, который вас не должен пугать

Страх проснуться в гробу при летаргическом сне — совершенно беспочвенный. Подобные истории — не более чем литературный вымысел, приправленный народными преданиями, уверяет Алексей Решетун, судебно-медицинский эксперт, ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского университета Минздрава РФ.
Как уверяет эксперт, летаргического сна не существует, а перед захоронением всегда есть заключение о констатации смерти. Если нет явных признаков гниения, мумификации, то врачи скорой снимают кардиограмму, чтобы убедиться в смерти человека. Врачи скорой помощи заполняют специальный документ, где указывают предполагаемую причину смерти.
В морге труп еще раз осматривают, такая многоступенчатая система практически исключает возможность захоронения условно живого человека, подчеркивает эксперт.
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