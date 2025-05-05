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Ошибка руководства или рутинная работа: причины, ведущие к эмоциональному выгоранию

2:10
Общество

Россияне все чаще сталкиваются с эмоциональным выгоранием в результате хронического стресса на работе. При этом каждый четвертый уверен, что отпуск лучше всего помогает справиться с этим состоянием.

Мужчина думает за работой
Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина думает за работой

Как показали итоги исследования, проведенного сетью клиник "Будь Здоров" и сервисом "Виртуальная клиника" страховой компании "Ингосстрах", самым явным симптомом эмоционального выгорания является нежелание работать, так считают 38% опрошенных. Хроническая усталость и апатия — на втором (28%) и третьем (25%) месте в списке симптомов.

Как отметила Ольга Уманова, клинический психолог, специалист по БОС-терапии Центра гармонии и здоровья клиники "Будь Здоров — Нахабино", женщины чаще обращают внимание на симптомы выгорания, замечая их на ранних стадиях, тем самым предотвращая кризисные проявления, такие как агрессия, раздражительность, уход в себя.

Виктория Чан, психолог "Виртуальной клиники", отмечает, что мужчины зачастую боятся показывать, что они устали, редко обращаются за помощью, боясь показать тем самым слабость.

По мнению россиян, к эмоциональному выгоранию часто приводят ошибки руководства в управлении коллективом, а также некорректная организация рабочего процесса (20%). 18% россиян уверены, что причина кроется в чрезмерной нагрузке, а 16% винят рутину.

За нездоровую атмосферу в коллективе и маленькую зарплату проголосовали 14% респондентов.

Чтобы быстрее прийти в себя, россияне рекомендуют взять отпуск (24%). За смену работы выступает каждый восьмой россиянин. 9% уверены, что с выгоранием помогут справиться прогулки на свежем воздухе и занятия спортом.

Ольга Уманова подчеркнула, что с эмоциональным выгоранием можно бороться. Например, можно снизить нагрузку на работе, почаще отдыхать, наладить режим сна, а также придерживаться правильного питания, избегая в рационе сахара, кофеина и обработанных продуктов.

 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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