Роза Хутор хранит память о подвиге солдат Великой Отечественной войны

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К 80-летию Победы курорт "Роза Хутор" поддержал создание интерактивной карты воинских обелисков, расположенных на горных перевалах Сочи.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Один из воинских обелисков, расположенных на горных перевалах Сочи

В годы Великой Отечественной войны в горах близ курорта шли бои масштабной битвы за Кавказ, которая продолжалась 442 дня. Подвиг советских солдат, не пустивших неприятеля к Черному морю, увековечен в обелисках и воинских знаках. Многие из них в разные годы были установлены энтузиастами — ветеранами, поисковиками, краеведами, они находятся в труднодоступных местах и остаются малоизвестными. Ситуацию взялись исправить ученики сочинской гимназии №44, решили создать интерактивную карту обелисков, расположенных в окрестностях города. Ребята представили свой проект на конкурс "Зеленый туризм в городе-курорте Сочи" и получили на его реализацию специальный приз от курорта "Роза Хутор". В рамках инициативы школьники в течение полугода собирали и систематизировали информацию, консультировались с сотрудниками музея истории Сочи, общались с краеведами.

— Многие годы изучаю историю Красной Поляны. Работая в архивах, в экспедициях, собирал информацию о событиях Великой Отечественной войны в этих местах. Был рад поделиться всеми данными с ребятами. Я посетил большинство памятников и обелисков, расположенных вдоль туристских троп и на перевалах. Это помогло более точно указать их в интерактивной карте. Теперь эта информация будет доступна всем желающим, что поможет сохранить историческую память, — поделился краевед Дмитрий Андреев.

Интерактивная карта с местом расположения воинских обелисков и памятных знаков опубликована на сайте обелискисочи.рф. Сейчас здесь можно найти сведения о 45 объектах, включая описание событий, которым посвящены памятники, историю их создания и доступности.

— Проект, инициированный учащимися 44 гимназии в год празднования 80-летия Великой Победы, не ограничен по времени. Продолжатся дальнейший поиск и публикация информации о событиях Великой Отечественной войны в нашем регионе. Планируется организация летних походов школьников к обелискам и памятным знакам для оценки их состояния и проведения доступных для ребят ремонтных работ. Это доброе дело послужит укреплению связи поколений и возрождению туристско-поискового движения, которое еще недавно было популярно среди любителей горных путешествий в Сочи, — поделился директор по устойчивому развитию "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

В рамках поддержки проекта горный курорт обеспечит школьников всем необходимым походным снаряжением. Уже этим летом ребята планируют экспедиции к обелискам по двум маршрутам, включая знаменитую 30-ку.

— Патриотическое воспитание играет важную роль в образовательном процессе. Проект учеников гимназии №44 станет дополнением масштабной карты воинских обелисков, которая представлена на сайте администрации Сочи. Мы надеемся, что добрая инициатива послужит примером и для других учебных заведений города, чьи ученики присоединятся к этому движению, — отметила заместитель руководителя управления по образованию и науке города Сочи Татьяна Андреева.

Узнать о событиях Великой Отечественной войны в горах Сочи можно будет не только из интерактивной карты. В рамках празднования 9 мая на "Роза Хутор" пройдут открытые показы фильма "Выше неба, выше гор. Битва на перевалах", который был снят по инициативе курорта и рассказывает о сражениях за Кавказ. Они состоятся на площадке "Прокат 1100" в 17:00 и в лектории горного клуба "Спорт-Марафон" в 19:30.

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