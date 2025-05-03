Помощник Президента Дмитрий Миронов ко Дню Победы направил ярославским ветеранам Великой Отечественной войны подарки и поздравил их с предстоящим праздником

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Накануне 9 Мая участников Великой Отечественной войны, проживающих в Ярославской области, ждет приятный сюрприз в виде подарочного набора и личного письма в фронтовом треугольнике от помощника Президента Дмитрия Миронова.

Фото: Пресс-служба помощника президента Дмитрия Миронова Подарки ветеранам на 9 мая, Ярославская область

Текст поздравительного письма из фронтового треугольника

"От всего сердца поздравляю Вас с 80-летием Победы!

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для нашего народа, а Победа в ней — заслуженным подвигом и славой. С годами только важнее становится эта дата — 9 мая 1945 года, а День Победы останется самым дорогим праздником для всех нас. Со всей искренностью сегодня мы говорим: "Спасибо за Ваш немеркнущий с годами подвиг".

Пройдя суровые испытания, Вы защитили страну и народ, отстояли право жить на родной земле, сберегли традиции и культуру. Вы передали мирное небо своим детям, внукам и правнукам. И сейчас, ориентируясь на Ваш пример, уже они защищают Родину.

В этот праздничный день желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и счастья!"

Дмитрий Миронов не теряет связи с регионом. Будучи главой области, он также участвовал в Параде Победы, шел в рядах колонны "Бессмертного полка", лично поздравлял участников войны и тружеников тыла. Теперь делает это на расстоянии, не забывая о Ярославской области и главных героях Дня Победы.

Подарки для всех участников Великой Отечественной войны от помощника Президента отправятся во все уголки Ярославской области на знаменитом военном автомобиле ГАЗ-67 1943 года выпуска. Первым почетное поздравление принял Михаил Николаевич Пеймер — старейший участник войны, проживающий в регионе, которому в этом году исполнилось 102 года. В ответ Михаил Николаевич передал Дмитрию Миронову свои слова благодарности и стихотворение собственного сочинения "Гимн поколению", которое написал в честь 80-летия Победы.

Текст стихотворения "Гимн поколению"

Нам не положено скулить,

В строю мы сделали немало,

И даже очень — может быть,

Себя в веках покрыли славой.

Патриотизмом одержимы,

Себя готовили к свершениям.

Нам доблесть верою служила

В труде, в учебе и в сраженьях.

В строю едином пели стоя,

Любимый, "Марш Энтузиастов",

И замыкали цепь героев,

Встав на защиту государства.

Не измеряли жизнь деньгами,

Благополучием, наградой,

Без принуждения мы сами

Вставали жертвенной преградой.

Мы покидаем жизнь стоя,

Не пресмыкаясь на коленях.

Мы создали главу героев

В томах грядущих поколений.

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