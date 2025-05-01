На Роза Хутор отметят День Великой Победы

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К празднику 9 мая курорт "Роза Хутор" подготовил специальную программу мероприятий. Гости смогут попробовать традиционную солдатскую кашу, спеть песни военных лет, побывать на тематических экскурсиях и посмотреть фильм о Битве за Кавказ.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Курорт Роза Хутор празднует 80-ю годовщину Великой Победы

Мероприятия в честь 80-й годовщины Великой Победы стартовали на "Роза Хутор" 28 апреля. В Роза Долине, на Романовом мосту, развернута фотовыставка "Бессмертный полк" с портретами родственников сотрудников курорта, воевавших за Родину. На главной канатной дороге "Олимпия" будут работать специальные тематические кабинки с названиями российских городов-героев, городов воинской славы, городов трудовой славы. Со 2 мая гостей курорта поздравят с Днем Победы знаменитые артисты — в течение дня на курорте прозвучат голоса Константина Хабенского, Леонида Агутина, Максима Аверина, Сергея Жукова, Владимира Машкова, Александра Олешко и др. Так же будут транслироваться исторические сводки Совинформбюро о событиях на фронтах и подвигах советских воинов.

С 3 по 11 мая в интерактивном этнокомплексе "Моя Россия" запланированы тематические экскурсии: "Одна на всех: Великая Победа в судьбах регионов". Здесь же все желающие смогут побывать на песенном привале и присоединиться к общему хору во время флэшмоба "Споемте, друзья, песни Победы!", написать письмо из будущего со словами благодарности защитникам Отечества и разместить его на 80-ти метровой инсталляции.

В преддверии торжественного события сотрудники "Роза Хутор" совместно с Администрацией Краснополянского поселкового округа, поздравят ветеранов Великой Отечественной войны, вручат подарки, а также примут участие в ежегодной церемонии возложения цветов к стеле, установленной в поселке.

— В годы Великой Отечественной войны буквально в нескольких километрах от нашего курорта, на перевалах Аишха и Псеашха, шли бои одного из самых важных сражений — Битвы за Кавказ. Благодаря стойкости советских солдат, продвижение фашистов было остановлено, и они не увидели, ни Красной Поляны, ни Сочи. Чтобы почтить память защитников Отечества, сотрудники "Роза Хутор" 9 мая совершат традиционное восхождение к лагерю "Холодный", и проведут возложение цветов к обелиску павшим воинам, — рассказали на курорте.

В День Победы праздничная программа будет проходить на двух площадках — В Роза Долине (560 метров над уровнем моря) и в Горной Олимпийской Деревне (1100 метров над уровнем моря). На Романовом мосту в центре "Роза Хутор" появится яркая фотозона, где можно сделать снимки с артистами в военной форме, получить Георгиевскую ленточку. Праздничную атмосферу создадут выступления артистов и музыкальных ансамблей с любимыми мелодиями военных лет. Гостей ждут песни под аккордеон, а все желающие смогут станцевать победный вальс. На площади у Ратуши, у кафе Берлога в Горной Олимпийской Деревне и на веранде ресторана "Высота" на отметке 2320 метров над уровнем моря будут развернуты полевые кухни. Угощать бесплатной солдатской кашей в День Победы будут и в заведениях курорта — "Каф Каз", "Красная поляна", "Модус", "О'Хара", Black Bar&Grill, Bierkeller, в павильонах "Суздаль" и кафе "Сибирь" этнокомплекса "Моя Россия". Завершат праздничные мероприятия 9 мая открытые показы фильма "Выше неба, выше гор. Битва на перевалах", который был снят по инициативе "Роза Хутор" и рассказывает о событиях Битвы за Кавказ. Они пройдут на площадке "Прокат 1100" в 17:00 и в лектории горного клуба "Спорт-Марафон" в 19:30.

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