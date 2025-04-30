Земли Чернобыля могут вернуть в сельхозоборот

Ученые заявили, что тысячи гектаров сельскохозяйственных земель в зоне отчуждения могут пойти под выращивания культур.
Дело в том, что результаты мониторинга загрязнения почв Чернобыля радиоцезием и радиостронцием показали уровень радиации ниже украинских норм безопасности. При этом доза облучения работников оказалась ниже естественного фона.
На этих землях разрешено, по словам учёных, выращивать картофель, кукурузу, подсолнечник и зерновые культуры. Так территории могут реабилитировать.
Черно́быль (укр. Чорно́биль — производное от растения «чернобыльник», или «полынь обыкновенная») — город в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
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