Только для славян не получится: суды запретили подобные объявления

Суды больше не разрешат публиковать объявления о найме с уточнением "только для славян".
В одном из исков запрещенными к распространению были признаны публикации с поиском строителей и людей на демонтаж с пометкой "только славяне". Дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку запрещена законом, уточнили в суде.
Запрещены и объявления с той же пометкой о вакансии повара-пекаря блинов, няни для ребенка, пишет KP. RU.
Славя́не славя́нские наро́ды — группа народов, говорящих на славянских языках индоевропейской языковой семьи. Крупнейшая в Европе этноязыковая общность.
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