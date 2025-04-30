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Только для славян не получится: суды запретили подобные объявления

Общество

Суды больше не разрешат публиковать объявления о найме с уточнением "только для славян".

Узбек продает сухофрукты и орехи на рынке в Алма-Ате
Фото: flickr.com by sly06, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Узбек продает сухофрукты и орехи на рынке в Алма-Ате

В одном из исков запрещенными к распространению были признаны публикации с поиском строителей и людей на демонтаж с пометкой "только славяне". Дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку запрещена законом, уточнили в суде.

Запрещены и объявления с той же пометкой о вакансии повара-пекаря блинов, няни для ребенка, пишет KP. RU.

Уточнения

Славя́не славя́нские наро́ды — группа народов, говорящих на славянских языках индоевропейской языковой семьи. Крупнейшая в Европе этноязыковая общность.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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