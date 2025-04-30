Жарить шашлык на майские праздники нельзя в этих местах: могут оштрафовать

Россиян в первых числах мая чаще всего штрафуют за то, что они жарят мясо в неположенном месте. Рассказываем, где нельзя разводить огонь.

Фото: Adobe Stock by dusanpetkovic1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пикник

С началом весны все больше регионов страны вводят особый противопожарный режим. Сейчас на территории более 40 регионов действует противопожарный режим — и новые территории продолжают присоединяться к запрету.

В таких местах шашлык запрещается жарить как на открытом костре, так и в мангале.

"Самый популярный штраф — это разведение огня. Причем как в неположенном месте, так и в положенном, но во время действия противопожарного режима", — отметил юрист Андрей Конышев.

При таком режиме костер нельзя разводить, даже на своей территории и земельном участке, пишет URA.RU.

Штраф за нарушение для граждан начинается от 10 тысяч, а юридических лиц — от 400 тысяч рублей.

Если в регионе нет противопожарного режима, все равно нужно соблюсти ряд требований, чтобы приготовить мясо:

Шашлык нужно жарить в специальной несгораемой емкости. Мангал должен быть сделан из металла или другого подходящего материала;

Мангал должен стоять на расстоянии не ближе пяти метров ко всем зданиям и постройкам;

Вокруг мангала не должно быть мусора и сухой травы в радиусе двух метров;

У повара должны быть под рукой первичные средства пожаротушения, а также средство связи для вызова пожарных;

После приготовления шашлыка угли нужно залить водой.

Отметим, что точкам общепита жарить мясо на углях во время запретов разрешается.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.



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