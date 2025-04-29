Вот где остановят стройку этой весной: школьники стали причиной

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Роспотребнадзор обратился к регионам, чтобы там приостанавили стройки и другие шумные работы из-за ЕГЭ.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Centurion198, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ кран у многоэтажки в Новосибирске

Для властей даже создали инструкцию. Нельзя будет шуметь рядом с пунктами сдачи экзаменов.

"Было предложение рекомендовать муниципалитетам, регионам там, где рядом с пунктом проведения экзамена проходят какие-то строительные работы или шумные работы, чтобы на время экзамена такие работы прекращались", — сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Дело в том, что в 2024 году из нескольких регионов выпускники пожаловались шум, помимо того, что у учеников итак был стресс из-за чрезмерного процесса досмотра в пунктах проведения ЕГЭ.

Уточнения

Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.



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