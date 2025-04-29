Почти три месяца в году в экране: вот сколько времени люди тратят за просмотром телефонов

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Ученые выяснили, сколько люди тратят времени на "зависание" в своих гаджетах.

Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Критически настроенная девица с телефоном

Они проанализировали результаты порядка 17 тысяч взрослых в США, Великобритании, Испании, Вьетнаме, Южной Африке, Бразилии, Германии, Индии и ОАЭ.

Оказалось, что каждый день люди в среднем проводят в телефонах 5 часов 48 минут. При этом каждый десятый опрошенный признавался, что не отрывается от телефона в течение 12 часов в сутки.

Почти 50 процентов респондентов описали бы себя, как "всегда онлайн" и что поток уведомлений, которые они получают, "всегда постоянный".

Около 59 процентов человек рассказали, что временя, которое они проводят в телефоне, увеличилось за 2024 год.

По мнению исследователей, 62 процента опрошенных признались, что иногда чувствуют себя одинокими, а четверть видит своих друзей оффлайн раз в месяц или реже.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, переносное устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.



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