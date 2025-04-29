Почти три месяца в году в экране: вот сколько времени люди тратят за просмотром телефонов

Ученые выяснили, сколько люди тратят времени на "зависание" в своих гаджетах.
Они проанализировали результаты порядка 17 тысяч взрослых в США, Великобритании, Испании, Вьетнаме, Южной Африке, Бразилии, Германии, Индии и ОАЭ.
Оказалось, что каждый день люди в среднем проводят в телефонах 5 часов 48 минут. При этом каждый десятый опрошенный признавался, что не отрывается от телефона в течение 12 часов в сутки.
Почти 50 процентов респондентов описали бы себя, как "всегда онлайн" и что поток уведомлений, которые они получают, "всегда постоянный".
Около 59 процентов человек рассказали, что временя, которое они проводят в телефоне, увеличилось за 2024 год.
По мнению исследователей, 62 процента опрошенных признались, что иногда чувствуют себя одинокими, а четверть видит своих друзей оффлайн раз в месяц или реже.
Га́джет (англ. gadget — приспособление, переносное устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.
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