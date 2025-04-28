Как сделать домашний экран телефона красивее и менее скучным

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Когда дело доходит до выбора фона для главного экрана вашего телефона, вариантов бесконечное множество, и если вы не можете ограничиться одним изображением, делайте выбор с помощью автоповорота.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилая женщина в шляпе

Это несложно сделать как на Android, так и на iOS, и это значит, что вы сможете смотреть свои любимые фильмы, пейзажи или что-то еще в цикле.

Обладая небольшими дополнительными знаниями, вы можете пойти еще дальше: например, менять обои в зависимости от местоположения, чтобы в офисе было что-то профессиональное и корпоративное, а дома — что-то веселое и игривое.

В Android нет встроенной возможности автоматической смены обоев, но, как и в случае с большинством отсутствующих функций Android, есть множество сторонних опций. Например, сторонние приложения, которые помогут заполнить пустоту. Большинство из них включают галерею обоев и возможность менять обои по расписанию.

Одно из лучших приложений, с которыми мы сталкивались, — это Auto Change Wallpaper, в котором нет рекламы. Выбрать изображения, между которыми вы хотите производить чередование, очень просто. Вы можете выбрать из предложенного списка или выбрать изображения из своей галереи. Обои можно менять в определенное время или в результате действий пользователя (например, двойного нажатия на экран или блокировки телефона).

В этом отношении iOS превосходит Android, поскольку имеет встроенную функцию автоматической смены обоев по расписанию. Чтобы установить обои на iPhone, откройте "Настройки", затем нажмите "Обои". Вы можете провести пальцем влево и вправо, чтобы просмотреть текущие параметры обоев.

Нажмите "Добавить новые обои", а затем "Случайное фото", чтобы настроить слайд-шоу, которое будет автоматически сменяться в течение дня.

На следующем экране вы можете выбрать один из предустановленных альбомов обоев или альбом в своей галерее.

Вы также можете выбрать опцию "Выбрать фотографии вручную", чтобы выбрать изображения по отдельности.

Используя опцию "Случайная частота", вы можете задать частоту смены этих изображений: каждый день, каждый час, каждый раз при блокировке телефона или при каждом касании. что вы делаете на экране блокировки.

Обои устанавливаются в качестве экрана блокировки, и вы можете добавить их размытую версию.

Уточнения

Android ([ˈandrɔɪd]; от греч. ἀνήρ — человек, мужчина + суффикс -oid - человекоподобный робот ; «Андро́ид») — операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков, нетбуков, смартбуков, очков Google Glass, телевизоров, проекторов и других устройств (в 2015 году появилась поддержка автомобильных развлекательных систем и бытовых роботов).



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