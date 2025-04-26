В полку прибыло: Обломов* признан иноагентом

В последнюю пятницу месяца Министерство юстиции России традиционно обновило реестр иностранных агентов, и на этот раз в список попало сразу несколько новых фигур. Материал публикует издание argumenti. ru.
Среди них оказался очередной представитель развлекательной сферы — музыкант и автор популярных песен Василий Гончаров*, более известный публике под творческим псевдонимом "Вася Обломов"*.
По информации самого ведомства, претензии к артисту связаны с его активностью в информационном пространстве. Как выяснилось, Минюст считает, что Обломов систематически распространял материалы, содержащие недостоверные сведения о ключевых решениях российских властей и действиях армии РФ.
Стоит отметить, что претензии ведомства не стали сюрпризом для тех, кто следит за творчеством музыканта: Вася Обломов* давно известен своей "острой гражданской позицией" и не стеснялся критиковать свою родину.
Интересно, что на момент включения в реестр иностранных агентов Василий Гончаров* давно покинул Россию и сейчас проживает за границей.
Решение Минюста пополнило ряды тех эмигрировавших деятелей культуры, чья деятельность, по мнению российских властей, представляет угрозу для информационной безопасности страны.
Однако музыкант Вася Обломов* оказался не единственным новичком списка. Наряду с ним под действие соответствующих законов попали сразу несколько медийных персон. В их числе Никита Смагин*, ранее работавший корреспондентом информационного агентства ТАСС и ведущий популярного телеграм-канала "Дежурный по Ирану". Кроме них, в реестр были внесены Константин Березин*, совмещающий предпринимательство с журналистикой, Дмитрий Чернышев*, ведущий свои блоги и имеющий аудиторию в Сети; а также Владимир Сливяк, известный защитник окружающей среды и экоактивист.
* Внесен в список иностранных агентов Минюстом РФ.
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