Эти тёплые месяцы наиболее выгодные для отпуска: так вы мало потеряете в зарплате

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Май может показаться не самым выгодным месяцем, чтобы уйти в отпуск. Дело в том, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка. Чем больше выходных и праздничных дней в месяце, тем меньше вам заплатят.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина на пляже

Июнь же кажется более выгодным для отпуска. В нем больше рабочих дней, а значит, отпускные за него придут без больших потерь.

Когда вы выбираете месяц, чтобы уйти на заслуженный отдых, нужно учитывать два главных фактора: количество праздничных дней и общий доход за предыдущий год, особенно если в этот период были повышения зарплаты, пишет "Российская газета".

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.



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