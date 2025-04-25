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Преподавателей вузов на Кавказе начнут проверять на экстремизм

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Общество

Преподавателей в кавказских вузах будут проверять на экстремизм.

Мужчина решает задачу на доске
Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мужчина решает задачу на доске

Причиной стали теракты в Дагестане и кейс с педагоги из Адыгеи, который продвигал сепаратистские идеи студентам. Он призывал отделить республику и критиковал спецоперацию на Украине.

Кандидат юридических наук Ибрагим Шаов рассказывал ученикам о "незаконном вторжении России на Украину" и обвинял властей в ведении агрессивной войны.

Он также призывал выступать за выход Адыгеи из состава РФ. Потом Шаов завил, что на лекции никаких политических оценок не было, к СВО относится нейтрально.

После резонанса в дагестанских ВУЗах и ССУЗах готовятся проверки, сообщает Mash.

Уточнения

Адыге́я или Респу́блика Адыге́я (адыг. Адыгэ Республик) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Южного федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района. Столица — город Майкоп.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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