Преподавателей вузов на Кавказе начнут проверять на экстремизм

Преподавателей в кавказских вузах будут проверять на экстремизм.
Причиной стали теракты в Дагестане и кейс с педагоги из Адыгеи, который продвигал сепаратистские идеи студентам. Он призывал отделить республику и критиковал спецоперацию на Украине.
Кандидат юридических наук Ибрагим Шаов рассказывал ученикам о "незаконном вторжении России на Украину" и обвинял властей в ведении агрессивной войны.
Он также призывал выступать за выход Адыгеи из состава РФ. Потом Шаов завил, что на лекции никаких политических оценок не было, к СВО относится нейтрально.
После резонанса в дагестанских ВУЗах и ССУЗах готовятся проверки, сообщает Mash.
Адыге́я или Респу́блика Адыге́я (адыг. Адыгэ Республик) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Южного федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района. Столица — город Майкоп.
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