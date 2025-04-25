Евразийская гильдия историков: вот кто остановит искажение истории России в СНГ

Историки и общественные деятели взволнованы тем, как сейчас в образовательных программах стран СНГ освещается роль России.
Дело в том, что в них очень много антироссийских взглядов: Россия часто представлена "колонизатором".
Например, в казахстанском учебнике истории под авторством З. Е. Кабульдинова активно используются русофобские и пантюркистские нарративы, а позитивную информацию в отношении России подающим дозированно, как исключение из общего правила, пишет РИАМО.
Эта тема так важна, поскольку в нашей стране работают миллионы выходцев из СНГ.
В итоге была поддержана идея создания "Евразийской гильдии историков". Ее целью должно стать противодействие искажению роли России в образовательных программах стран СНГ.
Содру́жество Незави́симых Госуда́рств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР.
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