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Евразийская гильдия историков: вот кто остановит искажение истории России в СНГ

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Общество

Историки и общественные деятели взволнованы тем, как сейчас в образовательных программах стран СНГ освещается роль России.

Девушка на экзамене
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на экзамене

Дело в том, что в них очень много антироссийских взглядов: Россия часто представлена "колонизатором".

Например, в казахстанском учебнике истории под авторством З. Е. Кабульдинова активно используются русофобские и пантюркистские нарративы, а позитивную информацию в отношении России подающим дозированно, как исключение из общего правила, пишет РИАМО.

Эта тема так важна, поскольку в нашей стране работают миллионы выходцев из СНГ.

В итоге была поддержана идея создания "Евразийской гильдии историков". Ее целью должно стать противодействие искажению роли России в образовательных программах стран СНГ.

Уточнения

Содру́жество Незави́симых Госуда́рств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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