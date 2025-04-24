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Небольшой долг закроет дорогу заграницу: какая сумма на самом деле может стать причиной

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Общество

Недавно СМИ начали напоминать россиянам, что если на них "висит" долг от 10 тысяч рублей, то им запретят выезд из страны.

Грузинско-российская граница в Дарьяльском ущелье
Фото: wikimedia.org by Kober, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грузинско-российская граница в Дарьяльском ущелье

В Федеральной службе судебных приставов и рассказали об условиях, при которых россиянин не сможет выехать из страны. Сумма задолженности, действительно начинается от 10 тысяч рублей.

Однако запрет на выезд накладывает судебный пристав. Если у вас есть долг, сначала на вас подают в суд, и только после этого появляется решение о запрете, которое попадает в базу пограничников, сообщает KP. RU.

Уточнения

Долг — обязательство, а также денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику (дебитору) с условием их возврата в будущем и (или) выплаты вознаграждения.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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