Небольшой долг закроет дорогу заграницу: какая сумма на самом деле может стать причиной

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Недавно СМИ начали напоминать россиянам, что если на них "висит" долг от 10 тысяч рублей, то им запретят выезд из страны.

Фото: wikimedia.org by Kober, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грузинско-российская граница в Дарьяльском ущелье

В Федеральной службе судебных приставов и рассказали об условиях, при которых россиянин не сможет выехать из страны. Сумма задолженности, действительно начинается от 10 тысяч рублей.

Однако запрет на выезд накладывает судебный пристав. Если у вас есть долг, сначала на вас подают в суд, и только после этого появляется решение о запрете, которое попадает в базу пограничников, сообщает KP. RU.

Уточнения

Долг — обязательство, а также денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику (дебитору) с условием их возврата в будущем и (или) выплаты вознаграждения.



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