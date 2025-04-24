Небольшой долг закроет дорогу заграницу: какая сумма на самом деле может стать причиной

Недавно СМИ начали напоминать россиянам, что если на них "висит" долг от 10 тысяч рублей, то им запретят выезд из страны.
В Федеральной службе судебных приставов и рассказали об условиях, при которых россиянин не сможет выехать из страны. Сумма задолженности, действительно начинается от 10 тысяч рублей.
Однако запрет на выезд накладывает судебный пристав. Если у вас есть долг, сначала на вас подают в суд, и только после этого появляется решение о запрете, которое попадает в базу пограничников, сообщает KP. RU.
Долг — обязательство, а также денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику (дебитору) с условием их возврата в будущем и (или) выплаты вознаграждения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные рассчитали точную дату гибели жизни на Земле. Что происходит с Солнцем, и как нам выжить после миллиардного отсчёта?