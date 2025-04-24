Не магический удар по магам: народ России будет защищен от шарлатанов

На фоне растущего спроса на мистические услуги Государственная дума РФ сделала решительный шаг к защите граждан от манипуляций. Об этом пишет издание EADaily.

Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина экстрасенс

Недавно в парламент был внесён законопроект, фактически запрещающий рекламу эзотерики, энергетических практик и духовных услуг. По мнению экспертов, это не просто борьба с мошенниками — это важнейший шаг к сохранению психического здоровья общества. Клинический психолог Альбина Тагирова, комментируя инициативу для издания, назвала её давно назревшей мерой.

В пояснительной записке к документу чётко обозначены цели: перекрыть кислород коммерциализированной мистике в информационном пространстве и создать механизмы блокировки сайтов, предлагающих подобные услуги.

По словам Тагировой, сегодня Россия остро нуждается в такой защите. Ведь запрет рекламы эзотерики — это не только заслон от прямого мошенничества, но и профилактика глубоких психологических травм. Эксперт убеждена: чем меньше людей будут попадать в сети "магов" и "гадалок", тем больше граждан научатся опираться на собственный разум, а не на обещания чудесного исцеления.

Особую актуальность этой проблеме придаёт состояние современного общества. Мир захлестнули стрессы, а в такие моменты психика человека становится максимально уязвимой. Под грузом тревог и страхов люди нередко регрессируют в детское состояние, где доминирует так называемое "магическое мышление". Именно в этот момент яркая, агрессивная реклама эзотерических услуг становится для них едва ли не спасительным кругом.

Гадалки, маги и астрологи позиционируют себя как волшебники, предлагая "простые решения" сложнейших жизненных задач. Суть их предложений сводится к одному: "Всё сбудется само, нужно лишь провести ритуал, "заказать" у Вселенной или довериться звёздам". По мнению Тагировой, это иллюзия контроля, которая не только разоряет людей, но и разрушает их способность самостоятельно справляться с трудностями.

Эксперт подкрепила свою позицию примерами из многолетней практики. Один из самых показательных случаев — клиентка, которая решила купить квартиру и вместо консультации с юристом доверилась гадалке. "Эксперт по мистике" убедила её внести 300 тысяч рублей задатка, пообещав, что это "именно та самая" жилплощадь.

В итоге женщина не смогла собрать нужную сумму и потеряла все деньги. Ещё более сложной оказалась история дамы, родившейся в дату, которую астрологи объявили "сатанинской". Каждый сбой в её жизни воспринимался как "предрешённое свыше проклятие". Работа с психологом в конечном итоге помогла ей восстановить веру в себя, но, по словам Тагировой, таких историй сотни, и все они — результат агрессивного навязывания мистических услуг.

Суть проблемы Альбина Тагирова видит в подмене истинной самопомощи фиктивной поддержкой. Люди мечтают, чтобы кто-то другой — "волшебник" или "посвящённый" — взял на себя ответственность за их судьбу. На деле же единственный путь к реальным изменениям лежит через самостоятельную работу над собой. В своей практике Тагирова использует метод символдрамы, помогая клиентам находить внутренние ресурсы и инструменты для преодоления трудностей. "Это требует времени, осознанности и усилий, — поясняет она, — зато результат сто́ит того — устойчивые, а не мнимые перемены к лучшему".

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