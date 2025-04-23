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Госуслуги вместо ритуальных компаний: как депутат хочет спасти людей от обмана

1:09
Общество

Чтобы при организации похорон не страдать от ритуальных компаний, которые обирают людей, нужно ввести возможность организовать все через Госуслуги. Так считает депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов.

Траурные свечи
Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Траурные свечи

Он предложил ввести организацию похорон в России в автоматическом режиме — путем подачи заявления на этом портале.

Ранее было предложено ввести налоговый вычет на похороны, чтобы снизить финансовую нагрузку людей, убитых горем.

Милонов считает это хорошей идеей, однако тем самым из государственного бюджета будут компенсировать несправедливые расходы из-за ритуальных компаний.

"А можно пойти по-другому. Можно сделать так, чтобы этих расходов у людей не было", — отметил Милонов.

Чиновник предложил ввести государственный сервис по организации похорон с возможностью воспользоваться им через Госуслуги, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

По словам депутата, организация базовых похорон должна быть гарантирована государством, чтобы мафия, существующая на кладбищах и обирающая людей, исчезла.

Уточнения

По́хороны (захоронение похоронная процессия) — совокупность обрядов и действий, представляющих собой определённый способ обращения с телом умершего человека.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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