От любви до ненависти — 1%: любопытный опрос провели среди работающих людей

В России 52 процента работающих людей уважают руководство. Причем больше уважения проявляет молодёжь до 35 лет.
Каждый четвертый россиянин относится к начальству нейтрально, но мужчины склонны к равнодушию чаще женщин.
А 6 процентов участников опроса признались в симпатии к директорам. При этом начальство ненавидят только 5 процентов респондентов, а любит лишь 1 процент.
Ранее стало известно, что жители Волгограда никак не обращают внимания на замечания начальников на рабочем месте, пишет novostivolgograda. ru.
Работода́тель — один из субъектов трудового права.
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Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!