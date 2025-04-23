От любви до ненависти — 1%: любопытный опрос провели среди работающих людей

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В России 52 процента работающих людей уважают руководство. Причем больше уважения проявляет молодёжь до 35 лет.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кредит

Каждый четвертый россиянин относится к начальству нейтрально, но мужчины склонны к равнодушию чаще женщин.

А 6 процентов участников опроса признались в симпатии к директорам. При этом начальство ненавидят только 5 процентов респондентов, а любит лишь 1 процент.

Ранее стало известно, что жители Волгограда никак не обращают внимания на замечания начальников на рабочем месте, пишет novostivolgograda. ru.

Уточнения

Работода́тель — один из субъектов трудового права.



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