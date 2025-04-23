Чип трезвости ввели алкоголику впервые в истории

0:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Мужчине из китайской провинции врачи установили "чип трезвости" от алкоголизма.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алкоголь

Чип представляет собой набор гранул с лекарством от этой зависимости. Эти капсулы ввели под кожу через специальный разрез небольшого размера.

Впервые чип ввели 40-летнему китайцу, который 20 лет пил алкоголь каждый день.

Уточнения

Трезвость — непрерывное воздержание от приёма алкоголя и других психоактивных веществ.





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