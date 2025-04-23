Школьников начали обманывать, продавая фейковые ответы на ЕГЭ и ОГЭ

В 2025 году количество фишинговых сайтов и каналов с фейковыми ответами на ЕГЭ и ОГЭ может вырасти втрое.
Уже существует несколько десятков закрытых Telegram-каналах и более 100 сайтов, где мошенники продают ответы к ОГЭ и ЕГЭ. Эта схема позволяет мошенникам получить не только деньги, но и доступ к персональным данным, а также способ распространять вредоносное ПО, пишет РИА Новости.
Продажа ответов к экзаменам грозит уголовной ответственностью, но в реальности найти и наказать злоумышленников трудно. Подростки и их родители просто теряют деньги.
Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.
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