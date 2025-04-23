Заказы на маркетплейсах станут невыгодными: вот почему площадки поднимут цены

Новый закон позволит властям штрафовать маркетплейсы до миллиона рублей за любое нарушение. В счет пойдут даже неправильно оформленные карточки товаров. Из-за этого магазины поднимут цены на товары.
Новый закон будет обходиться маркетплейсам минимум в 278 млрд рублей каждый год. Есть предположение, что расходы переложат на покупателей, в связи с чем товары рекордно подорожают.
Платформы перестанут сотрудничать с мелкими селлерами, которые потенциально могут не выполнить новые требования.
Маркетпле́йс электронный рынок (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронный рынок, электронная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
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