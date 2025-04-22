Учитель угрожал ребенку: конфликт в школе стал причиной увольнения директора

В скандальной российской школе директор не выдержала и уволилась с должности. Дело в том, что в учреждении постоянно происходили конфликты и страшные случаи.
Речь идет о школе №45 в Кемерове. Директор Ольга Антропова уволилась по собственному желанию.
Раньше в этой школе происходило много скандалов, о которых рассказывали сами родители учеников, сообщает Сiбдепо.
Одной из последних неприятных ситуаций стали фото, на которых педагог школы угрожает ребенку, что сломает ему палец. Ученик начальных классов подвергся такому отношению от учителя.
Ке́мерово — город в России, административный центр Кемеровской области и Кемеровского района (муниципального округа), в состав которого не входит.
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