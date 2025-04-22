Учитель угрожал ребенку: конфликт в школе стал причиной увольнения директора

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

В скандальной российской школе директор не выдержала и уволилась с должности. Дело в том, что в учреждении постоянно происходили конфликты и страшные случаи.

Фото: commons.wikimedia.org by Bakanovtomsk, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Перечитывая учебник по оптике на закате

Речь идет о школе №45 в Кемерове. Директор Ольга Антропова уволилась по собственному желанию.

Раньше в этой школе происходило много скандалов, о которых рассказывали сами родители учеников, сообщает Сiбдепо.

Одной из последних неприятных ситуаций стали фото, на которых педагог школы угрожает ребенку, что сломает ему палец. Ученик начальных классов подвергся такому отношению от учителя.

Уточнения

Ке́мерово — город в России, административный центр Кемеровской области и Кемеровского района (муниципального округа), в состав которого не входит.



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