Создайте стильный интерьер: как правильно использовать микрозелень в декоре

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Дизайнер дала несколько советов, как освежить интерьер с помощью микрозелени.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер спальни

В 2025 году появился значительный сдвиг в сторону интеграции живых элементов в жилые и коммерческие пространства. Микрозелень, ранее ассоциировавшаяся исключительно с кулинарной сферой, в 2024 стала полноценным элементом дизайна интерьера.

Интерьер будет выглядеть более стильно, если добавлять микрозелень этими способами:

Вертикальное озеленение. Системы вертикального размещения микрозелени оптимизируют использование пространства и обеспечивают естественное увлажнение воздуха. Модульные системы интеграции. Это специализированные конструкции, позволяющие встраивать контейнеры с микрозеленью в стеновые панели. Интеграция в предметы мебели. Такой дизайн станет более многофункциональным.

Также можно сочетать материалы:

Микрозелень + бетонные поверхности.

Микрозелень + темный металл (предпочтительно матовый).

Микрозелень + натуральное дерево темных пород.

Выбирать микрозелень лучше, исходя из времени года. Весной отлично подойдут редис, горох, подсолнечник, летний — базилик, кориандр, амарант, пишет "СЭ".

Уточнения

Микрозелень — молодые побеги растений, которые используются как в пищу, так и для украшения блюд.



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