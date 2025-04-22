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Создайте стильный интерьер: как правильно использовать микрозелень в декоре

1:22
Общество

Дизайнер дала несколько советов, как освежить интерьер с помощью микрозелени.

Интерьер спальни
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер спальни

В 2025 году появился значительный сдвиг в сторону интеграции живых элементов в жилые и коммерческие пространства. Микрозелень, ранее ассоциировавшаяся исключительно с кулинарной сферой, в 2024 стала полноценным элементом дизайна интерьера.

Интерьер будет выглядеть более стильно, если добавлять микрозелень этими способами:

  1. Вертикальное озеленение. Системы вертикального размещения микрозелени оптимизируют использование пространства и обеспечивают естественное увлажнение воздуха.
  2. Модульные системы интеграции. Это специализированные конструкции, позволяющие встраивать контейнеры с микрозеленью в стеновые панели.
  3. Интеграция в предметы мебели. Такой дизайн станет более многофункциональным.

Также можно сочетать материалы:

  • Микрозелень + бетонные поверхности.
  • Микрозелень + темный металл (предпочтительно матовый).
  • Микрозелень + натуральное дерево темных пород.

Выбирать микрозелень лучше, исходя из времени года. Весной отлично подойдут редис, горох, подсолнечник, летний — базилик, кориандр, амарант, пишет "СЭ".

Уточнения

Микрозелень — молодые побеги растений, которые используются как в пищу, так и для украшения блюд. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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