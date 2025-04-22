Создайте стильный интерьер: как правильно использовать микрозелень в декоре

Дизайнер дала несколько советов, как освежить интерьер с помощью микрозелени.
В 2025 году появился значительный сдвиг в сторону интеграции живых элементов в жилые и коммерческие пространства. Микрозелень, ранее ассоциировавшаяся исключительно с кулинарной сферой, в 2024 стала полноценным элементом дизайна интерьера.
Интерьер будет выглядеть более стильно, если добавлять микрозелень этими способами:
Также можно сочетать материалы:
Выбирать микрозелень лучше, исходя из времени года. Весной отлично подойдут редис, горох, подсолнечник, летний — базилик, кориандр, амарант, пишет "СЭ".
Микрозелень — молодые побеги растений, которые используются как в пищу, так и для украшения блюд.
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