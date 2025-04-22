Каждая минута на счету: вот когда россиянам лучше просить прибавку к зарплате

Экономист рассказал, что прямо сейчас лучше всего попросить начальника, чтобы он поднял вам зарплату.

Фото: commons.wikimedia.org by Negative Space, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина на работе

Также это стоит делать в декабре-январе, марте-апреле, июне-июле и сентябре-октябре, считает депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

Все дело в бюджетном цикле, налоговом планировании и корпоративных традициях.

Чиновник отметил, что в вышеперечисленные месяцы бюджет только утверждается, после сдачи годовой отчетности и уплаты налогов, по итогам первого полугодия, а также в рамках подготовки к новому бюджетному циклу.

Еще работнику стоит показывать эффективность своего труда, соответствия занимаемой должности.

Кстати, в январе 2025 года средняя зарплата россиян оказалась практически на 19 процентов выше и составила 85 тысяч рублей, пишет KP. RU.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.





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