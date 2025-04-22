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Студенты лучше учатся на этой форме обучения: вот как формат лекций влияет на успеваемость

Общество

Ученые разузнали, так ли сильно отличаются очный и дистанционный форматы учебы, как все об этом думают. Результат исследования всех удивил.

Занятия робототехникой для детей
Фото: commons.wikimedia.org by Алёна Нестерова, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Занятия робототехникой для детей

Оказалось, что на успеваемость студентов влияет не личное присутствие на занятиях, а вовлеченность в учебный процесс.

Получается, кроме заинтересованности в получении знаний важно и построение обучения так, чтобы студенты могли не просто слушать лекции, но и активно принимать в них участие. Например, с помощью чатов или викторин.

Уточнения

Ле́кция (лат. lectio — чтение) — систематическое, последовательное изложение учебного материала, какого-либо вопроса, темы, раздела, предмета, методов науки.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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