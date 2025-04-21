Дуров рассказал, сколько приватных переписок в Telegram было раскрыто

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество Соцсети

За 12 лет своей истории Telegram не раскрыл ни единого байта приватных переписок. Об этом рассказал создатель мессенджера Павел Дуров.

Фото: flickr.com by TechCrunch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Павел Дуров

Он добавил, что Telegram раскрывает только IP-адреса и номера телефонов предполагаемых преступников только после того, как будет предъявлен судебный ордер.

"Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование бэкдорами и нарушит основные права человека, в отличие от некоторых наших конкурентов", — заявил Дуров.

Он добавил, что руководство не торгует конфиденциальностью ради доли рынка.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.





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