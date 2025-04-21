Дуров рассказал, сколько приватных переписок в Telegram было раскрыто

За 12 лет своей истории Telegram не раскрыл ни единого байта приватных переписок. Об этом рассказал создатель мессенджера Павел Дуров.
Он добавил, что Telegram раскрывает только IP-адреса и номера телефонов предполагаемых преступников только после того, как будет предъявлен судебный ордер.
"Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование бэкдорами и нарушит основные права человека, в отличие от некоторых наших конкурентов", — заявил Дуров.
Он добавил, что руководство не торгует конфиденциальностью ради доли рынка.
Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
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