Люди с такими приметами чаще остальных пропадают в России

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Чаще всего в России пропадают мужчины 40-летнего возраста. Об этом рассказали в поисковом отряде "ЛизаАлерт". Разыскивать приходится парней в возрасте от 25 до 45 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Мигалка

"Мы всю жизнь думали, что ищем детей и пожилых. Однако из года в год самая большая категория людей, которые теряются, не возвращаются домой, — это мужчины. Диапазон возрастов — 25-45", — отметил председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

Эти мужчины пропадают из-за "молодеющих инсультов" и других проблем со здоровьем, пишет Om1 Новосибирск.

Сергеев добавил, что обычно человека в плохом самочувствии отправляют домой с работы, вместо того, чтобы вызвать врача.

Уточнения

Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.



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