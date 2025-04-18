Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова представляет свою книгу Донбасс. Дорога домой

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В свет вышла книга спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой "Донбасс. Дорога домой".

Фото: Pravda.Ru Книга Дарьи Асламовой Донбасс. Дорога домой

— Итог моей десятилетней любви к Донбассу, который так сильно изменил меня. Она посвящена моему погибшему, навеки юному товарищу — журналисту Никите Цицаги.

Как все профессионально пишущие люди, писать я не люблю. Но есть долг — и перед собой, и перед историей, живым свидетелем которой ты являешься. Человеческая память — штука непрочная, а книги остаются, — пишет Дарья Асламова.

И вот что написано в предисловии к этой книге человеком, дружбой с которым я очень горжусь, — журналистом Владимиром Мамонтовым:

"Дарья Асламова умеет быть всякой: прямолинейной, тонкой, настойчивой, дипломатичной, отзывчивой, принципиальной…Много какой. И не умеет быть лицемерной, трусливой, двуличной и мелкой. Она военкор, но она не по калибрам и рекогносцировкам. Ее интересуют люди на войне, их трагедии, их быт, их высоты и бездны. Кровь, пот, слезы. Читайте, сами увидите".

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