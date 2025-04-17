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Дети и агрессия: как правильно воспитать, чтобы избежать ложных диагнозов

1:30
Общество

Сейчас все чаще детям ставят диагноз гиперактивность. Что это такое, и как вести себя с такими детьми, NewsInfo. Ru рассказала Ирина Медведева, детский психолог и главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда.

Дети
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дети

По её словам, многие из детей, кому ставят такой диагноз, на самом деле не страдают от этого расстройства. Истинная гиперактивность — это симптом серьезного психиатрического расстройства, которое встречается редко.

"Я работаю с детьми уже много лет и вижу, что большинство случаев этого психологического недуга — мнимые. Дело в том, что родители, особенно матери, склонны давать излишнюю свободу детям, что создает у них ложное ощущение вседозволенности", — отметила психолог.

Из-за такой вседозволенности дети могут начать проявлять агрессию. Психолог советует родителям пересмотреть подходы к воспитанию и объяснить, что иерархия в семье имеет значение.

"Физическая активность также занимает важное место в решении проблемы гиперактивности. Истинные причины не всегда лежат на поверхности. Часто дети из-за недостатка физической активности теряют возможность сжигать свою природную энергию", — отметила она.

Врач рекомендует больше гулять на свежем воздухе, играть в активные игры, чтобы не допустить перерастания здоровой детской энергии в агрессию.

Уточнения

Гиперакти́вность — состояние, при котором двигательная активность и возбудимость человека превышает норму, является неадекватной и непродуктивной. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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