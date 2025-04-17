Простое решение: как без бумажной волокиты пожилые граждане получат удвоенные пенсии

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С 1 мая старикам, которые в апреле получили I группу инвалидности или отпраздновали 80-летний юбилей, будут платить удвоенную фиксированную выплату к пенсии.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

"Для них с 1 мая повысят фиксированную часть выплаты. Сейчас она составляет 8 907,70 рубля, увеличится в два раза", — цитирует члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб KP. RU.

Она добавила, что эти деньги помогут поддержать эти категории граждан из-за повышенных расходов на уход и лекарства. Чтобы получить дополнительные выплаты, не нужно будет даже подавать какие-либо документы или обращаться в государственные органы.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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