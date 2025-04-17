Волонтёрство по карману: удивительные выводы показало международное исследование о щедрости

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Международная группа ученых проанализировала данные более 2,3 млн человек из 60 стран и выяснила, что богатые люди чаще делают добро, чем бедные.

Фото: pixabay.com by 1680898, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бомж в Британии

"Из-за нехватки ресурсов представителям низших слоев общества дорого вести себя просоциально по отношению к другим", — сказано в исследовании.

Просоциальное поведение включает оказание помощи, пожертвования, волонтерство, утешение других людей и проявление заботы о животных, пишет Daily Mail.

Однако различие в поведении бедных и богачей не так велико. Главный вывод исследования: богатые люди более щедрые, так как могут себе это позволить.

Уточнения

Щедрость — добродетель, связанная со способностью оказывать бескорыстную помощь другим, антоним скупости и скаредности.



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